До українського бюджету надійшов перший транш від МВФ у розмірі $2,7 млрд

3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Наша держава отримала кошти за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), що в загальному розмірі становить $15,6 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки наданим коштам вдасться забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету.

31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ).

Програма включає два етапи. На першому етапі, що запланований на 2023-24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.

За матеріалами mof.gov.ua