Енергосистема України продовжує працювати із резервом потужності - Міненерго

Станом на ранок 21 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу",- йдеться у повідомленні

Зазначається, що можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.

Як повідомлялося, в останні дні відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від російських обстрілів районах.