Єврокомісія та п'ять країн Євросоюзу не змогли домовитися щодо надлишку імпорту агропродукції з України

Третій раунд перемовин віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надлишком імпорту сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Видання RMF FM пише, що після провалу зустрічі з міністрами переговори продовжаться на технічному рівні.

Європейська комісія закликала до "конструктивного і заснованого на фактах підходу". Ідея полягає в тому, що країни повинні надати докази у вигляді статистичних даних, щоб обґрунтувати свої вимоги й дозволити ЄК розглянути їх.

У досить жорсткій формі ЄК повідомила п'ятьом міністрам сільського господарства, що пакет підтримки фермерів (100 мільйонів євро з антикризового резерву, згода на включення певних сільськогосподарських товарів до списку заборонених до імпорту з України та допомога в експорті зерна) залежить від зняття односторонніх заборон на імпорт.

Домбровскіс у відповідь на заклики розширити список заборонених до імпорту товарів висловив готовність розпочати захисні розслідування. Вони можуть призвести до призупинення імпорту.

Зазначається, що Єврокомісію починає дратувати те, що до списку додається все більше продуктів. Як повідомлялося, вона погодилася щодо заборони на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що вже було безпрецедентним рішенням.

Всесвітня продовольча програма ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна та доставити його до країн, які цього найбільше потребують.

Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, аби цей імпорт не дестабілізував ситуацію на її ринку. За матеріалами Прямий канал.