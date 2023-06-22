Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро - Урсула фон дер Ляєн
Європейська комісія виділяє Україні чергові 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги й інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу. Буде більше - ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", - написала фон дер Ляєн у твіттері 22 червня.
У Міністерстві фінансів України нагадали, що це п'ятий транш масштабної макрофінансової допомоги. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.
Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже дев'ять мільярдів євро пільгових коштів від ЄС, уточнили в Мінфіні.
"Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років.
Кошти мають піти на покриття поточних видатків українського уряду, зокрема виплату пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери, а також на відновлення найважливіших об'єктів, які постраждали внаслідок російського вторгнення. За матеріалами Kyiv24