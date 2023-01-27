Із Рубіжного росіяни вивозять обладнання картонно-тарного комбінату

У тимчасово захопленому Рубіжному російські загарбники демонтують обладнання місцевого картонно-тарного комбінату та вивозять його на Кубань, на металургійному комбінаті в окупованому Алчевську приймають винятково тих працівників, які мають паспорт російської федерації.

Як передає Укрінформ, про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"На картонно-тарному комбінаті в Рубіжному з'явилися робітники. Туди нещодавно доставили автокран, навантажувачі, приїхали кілька фур.

Демонтують три агрегати з виробництва паперу. Це сучасне обладнання є компактним, простим в налаштуванні та користуванні. Як кажуть співробітники, обладнання прямуватиме на Кубань, де є аналогічний завод", - зазначили в ОВА.

Як зауважили в обладміністрації, ситуація схожа з тою, що сталася в захопленому росіянами Сєвєродонецьку, звідки все вціліле на заводі "Азот" обладнання вивозять у місто Розсош (рф).

Встановлено також, що на території псевдореспубліки "лнр" загарбники налагоджують національний роумінг росії. За даними ОВА, деяким користувачам стала доступною низка послуг компаній, однак на цьому поки все й завершилося - будівництва мереж будь-якого з російських операторів на сьогодні не планується.

"В Алчевську вишукувались черги за паспортами. Примусово паспортизувати вирішили працівників металургійного комбінату, яких не допускають до роботи без нового папірця. Вибір - звільнятися або йти до паспортного столу. Для отримання повістки знайдуть у будь-якому випадку, якщо тільки добре не заховаєшся", - додали в ОВА.

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня в Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських військ поблизу Площанки, Невського й Червонопопівки.

На Куп'янському напрямку загарбники обстріляли Стельмахівку. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого.