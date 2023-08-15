Ізраїль передав ЗСУ гуманітарну допомогу на суму понад 100 мільйонів гривень

Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві.

До Києва прибули кілька тонн ліків, наданих Україні Ізраїлем. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль направить в Україну медикаменти.