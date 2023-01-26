Координаційна Платформа донорів допоможе в пошуку нових рішень фінансової підтримки - Мінфін

Координаційна Платформа донорів допоможе знайти нові рішення фінансової підтримки та вийти на новий рівень співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів.

Зазначається, що 26 січня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкрив перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів. Ініціатива започаткована для координації існуючих і нових механізмів підтримки бюджету України, а також швидкого відновлення та реконструкції.

"Війна спровокувала скорочення доходів державного бюджету України через значне збільшення видатків на оборону та гуманітарні потреби, а також зменшення податкових надходжень. Завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдалося консолідувати близько 31 млрд доларів США станом на кінець 2022 року, що дозволило профінансувати більш ніж половина дефіциту", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, який є співголовою Платформи.

Він наголосив, що Координаційна Платформа донорів допоможе знайти нові рішення фінансової підтримки та вийти на новий рівень співпраці.

У Мінфіні зауважують, що дефіцит держбюджету-2023 становить 38 млрд дол. США. Уряд України вжив заходів, які допомогли скоротити місячний дефіцит у 2023 році до 3-3,5 млрд дол., що також є величезним показником, з огляду на потреби у відновленні, які постійно зростають. Макрофінансова допомога ЄС у розмірі 18 млрд євро та 9,9 млрд дол. грантового фінансування від США є потужною підтримкою. Проте, попри зусилля партнерів, дефіцит залишається на рівні близько 10 млрд дол..

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2022 року Україна отримала міжнародної фінансової допомоги на 32 млрд дол., з яких 14 млрд дол. - це гранти.