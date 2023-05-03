Міжнародний реєстр збитків представлять на саміті Ради Європи 16-17 травня

Міжнародний реєстр збитків буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року.

Про це йдеться у спільній заяві президентів України й Фінляндії та прем'єр- міністрів Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента України.

"Країни Північної Європи вітають поточні міжнародні зусилля у співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності (винних у воєнних злочинах. - Ред.) шляхом створення відповідного механізму (спеціального трибуналу) щодо кримінального переслідування за злочин агресії", - мовиться у документі. Там вказано, що країни Північної Європи також заохочують інші країни приєднуватися й нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу.

Також Україна радом з країнами Північної Європи продовжуватимуть співпрацю над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією.

"Для цього важливою віхою є міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року", - цитує заяву ОП.

Нагадаємо, уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації - Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі. Саме ця держава фінансує його запуск.

У березні 2023 року саміт Європейського союзу підтримав створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією під час військового вторгнення в Україну. Згодом стало відомо, що міжнародний реєстр збитків, завданих Україні, запрацює у травні.