Нацбанк ліквідував Ibox Bank. Через його термінали поповнювали рахунок у monobank

Національний банк України відкликав банківську ліцензію Ibox Bank та ліквідував його із 7 березня. Про це йдеться на сайті регулятора.

Таке рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, а також підтримував ділові відносини з організаторами турнірів зі спортивного покеру.

Протягом останніх двох років, зазначають у НБУ, за такі порушення банк неодноразово штрафували, зупиняли здійснення ним окремих видів операцій, усували посадовців, видавали письмове застереження.

У НБУ зазначають, що частка Ibox Bank становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Термінали Ibox Bank були популярними серед клієнтів monobank як спосіб безкомісійного поповнення картки. Як пише "Економічна правда", клієнтам monobank надійшло повідомлення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.

"У зв'язку з відкликанням ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК", компанія ТОВ "МЄТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки", - ідеться у повідомленні.

Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів. За матеріалами Гордон