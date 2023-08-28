Нацбанк пом'якшив обмеження продажу безготівкової валюти громадянам

Для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом'якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

"Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із 29 серпня 2023 року НБУ дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку.

Також збільшено зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Наголошується, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Очікується, що ці кроки сприятимуть зменшенню різниці між готівковим та офіційним курсом.

Національний банк України з 21 червня 2023 року надає можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів.