"Нафтогаз" буде й надалі продавати газ по 7,4 грн за кубометр, - Шмигаль

Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

Про це у Телеграмі повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною - 7,4 грн за кубічний метр.

"Це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - йдеться у повідомленні.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

За матеріалами LB.ua