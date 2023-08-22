"Нафтогаз" буде й надалі продавати газ по 7,4 грн за кубометр, - Шмигаль
Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.
Про це у Телеграмі повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
"Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною - 7,4 грн за кубічний метр.
"Це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - йдеться у повідомленні.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
За матеріалами LB.ua