Перед пунктом пропуску "Медика" (Шегіні) польські фермери заблокували кордон для українських вантажівок

Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в'їзд в Україну здійснюється встановленим порядком.

Наразі немає інформації щодо терміну проведення страйку. Про відновлення пропуску вантажівок на виїзд з України буде повідомлено додатково. Читайте також: Україна та Польща подовжили дії дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

В об'єднані польських фермерів "Ошукане село" стверджують, що попри обмеження ЄК, неконтрольований імпорт українських зернових йде повним ходом, пише польське видання Wyborcza. Фермери зазначають, що нарікають не на Україну, а на бездіяльність своєї влади.

"Фермери дзвонять мені щодня. Питають, що буде з малиною, замороженими продуктами, птицею чи яйцями. Якщо агрохолдинги в Україні побачать, що сюди можна все безперешкодно возити, вони будуть розвивати своє виробництво біля кордону з Польщею. Йдеться не про один чи два продукти, а про ціле сільськогосподарське виробництво", - сказав керівник Agrounia Міхал Колодзейчак.

Нагадаємо, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати.