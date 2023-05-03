Переговори щодо "зернової угоди" за участю всіх сторін перенесли на п’ятницю
Перемовини за участі України, Росії та Туреччини щодо подальшої долі Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", відбудуться на два дні пізніше – у п’ятницю.
Як повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявила турецька сторона.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у середу 3 травня заявив, що зустріч на рівні заступників міністрів оборони, за згодою обох сторін на пропозицію Туреччини, відбудеться у Стамбулі у п’ятницю 5 травня.
"На зустрічі буде обговорюватися низка питань, передусім зернова ініціатива... Наше побажання – щоб ініціативу продовжили без жодних проблем", – сказав Хулусі Акар.
У понеділок Reuters з посиланням на українське джерело повідомляло, що зустріч планують на середу.
Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.
Нещодавно МЗС Росії Сергій Лавров вчергове заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.