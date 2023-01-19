Підозра Коболєву: прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 мільйонів

Прокурор САП просить застосувати до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"19 січня до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн", - заяаили в САП.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19 січня - про результати розгляду клопотання САП обіцяє повідомити додатково.

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву - його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Коболєв у своєму Facebook прокоментував повідомлення про підозру у справі.

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав Коболєв. За матеріалами Економічна правда