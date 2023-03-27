Підробляти гривні у 2022 стали в три рази менше - НБУ

Нацбанк повідомляє, що за підсумками 2022 року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року - близько 7,1 банкноти).

Згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року - 12 банкнот).

Найчастіше у 2022 році підробляли банкноти номіналом 500, 200 та 100 гривень старого зразка.

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 гривень становили лише 8%.

За результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Адже банкноти національної валюти нового покоління випущені у 2015 - 2020 роках мають посилену систему захисту.

Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам - надзвичайно складно відтворити.

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США і євро. Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти номіналом 50 та 100 доларів США та 50 або 100.

У 2022 році кількість підроблених гривневих банкнот впала у 3,2 рази - НБУ

Як перевірити справжність гривневої банкноти:

1) на дотик перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

2) проти світла візуально перевіряються: наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак - зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака - зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака національної грошової одиниці України - гривні); наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) - фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла; наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису "ГРН" та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

3) змінюючи кут нахилу банкноти візуально перевіряються: зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх та високих номіналів зразка 2003 -2007 років і нових банкнотах номіналами 20, 50 гривень зразка 2018 та 2019 років відповідно) і мають кінетичний ефект (елемент SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014-2019 років); "віконна" (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (наприклад, на банкнотах номіналом 200 гривень зразка 2019 року - синього кольору, номіналом 500 гривень зразка 2015 року - темно- сірого), що містить зображення цифрового позначення номіналу банкноти та графічного знака гривні (у банкнот номіналом 100 - 500 грн), зображення малого Державного Герба України (у банкноти 1000 грн - пурпурного кольору) і має яскраво виражений кінетичний ефект (під час зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки); латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгої сторони, світле та темному фоні - з короткої сторони).

Що робити у разі сумнівів щодо справжності грошей

У разі сумнівів щодо справжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, усі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань. За матеріалами thePage