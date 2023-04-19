Питання щодо імпорту українського зерна не є свідченням "втоми" від України - Столтенберг

Питання щодо призупинення імпорту українського зерна її європейськими сусідами має конструктивно вирішуватися на рівні ЄС, але воно жодним чином не свідчить про "втому" з боку Заходу або у країн-членів НАТО від солідарності з Україною.

Про це у середу у Брюсселі під час спільної пресконференції з президентом Чеської Республіки Петром Павелом заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейські та північноамериканські союзники (по НАТО) та партнери застосували важкі економічні санкції проти росії. Безумовно, ми бачили певні виклики, з якими стикнулися деякі з союзників внаслідок того, що довелося переміщувати продовольство та зерно для його транспортування не через Чорне море, але суходолом, територією європейських союзників по НАТО. Але це має вирішувати не НАТО. Цю було обговорено в Європейському Союзі та в окремих європейських країнах", - зауважив Столтенберг.

Він висловив переконання, що будуть знайдені шляхи для вирішення таких викликів, оскільки підтримка України в Європі залишатиметься на дуже високому рівні. Коли суверенна та незалежна європейська країна чинить спротив жорстокій та загарбницькій війні з боку іншої країни, є моральним підтримати країну, що бореться проти агресії.

"По-перше. Те, що ми бачимо в Європі та у Північній Америці, по усьому Альянсу, - це величезна підтримка України, безпрецедентний рівень військової, фінансової та економічної допомоги. В цілому, союзники по НАТО надали €150 мільярдів євро економічної допомоги для України, з яких близько €65 мільярдів припадає на військову допомогу", - зауважив Єнс Столтенберг.

Другим фактором, за його словами є те, що підтримка України відповідає власним інтересам союзників по НАТО. Якщо президент путін виграє, це зробить світ більш небезпечним, надішле йому та іншим авторитарним лідерам послання, що вони можуть досягти того, чого бажають, за допомогою сили.

"Третє. Я дійсно вірю, що людям дбають. Коли європейці та люди по усьому Альянсу, в Північній Америці та в цілому світі бачать, як вбивають мирне населення, як ґвалтують жінок та викрадають дітей, насильно забирають їх від батьків, - тоді вони дійсно дбають про це", - додав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що "зернова" проблема має знайти своє рішення, але вона не свідчить про будь-яку нестачу волі та готовності союзників продовжувати підтримку України.

Як вже повідомлялося, з початку російського вторгнення в Україну у лютому минулого року, НАТО та країни-союзниці по Альянсу надають Україні суттєву політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. При цьому військова допомога включає сучасну зброю, включаючи танки, бронетранспортери та бойові машини, засоби протиповітряної оборони, протитанкові засоби, інше військове та захисне обладнання, а також боєприпаси. Така допомога дозволяє Україні скористатися власним правом на самооборону, відповідно до Хартії ООН.