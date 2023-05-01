Податкові пільги закінчилися: за ввезення в Україну генераторів та Starlink доведеться платити

Сьогодні, 1 травня, закінчилася дія податкових пільг на ввезення генераторів і Starlink в Україну, які Верховна Рада ввівши наприкінці минулого року.

Як повідомила Державна митна служба, з 1 травня буде нараховуватися ПДВ і ввізне мито для ввезення в країну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами й переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Йдеться зокрема про:

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їх частини, інвертори;

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу в інтернет (Starlink).

Також під оподаткування підпадають товари, які безплатно надаються Energy Community як допомога для відновлення і ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств.

Energy Community

Міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в галузі енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС і лібералізують свої енергетичні ринки.

Ввезення в Україну генераторів і Starlink

13 грудня 2022 року Верховна Рада скасувала законодавче положення про сплату ПДВ та мит при ввезенні генераторів і деякого обладнання, необхідного для виробництва електрогенераторних установок.

Також депутати підтримали Положення про надання можливості зберігати до 2 тис.літрів пального без ліцензій.

Повідомлялося, що норма діятиме до травня 2023 року.

Крім того, парламент звільнив технічну допомогу від міжнародної організації Energy Community від ПДВ і мита при ввезенні обладнання для відновлення енергопостачання.

За матеріалами УНІАН