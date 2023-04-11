Польща проситиме ЄС відновити мито на українське зерно

Новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами у вівторок пообіцяв звернутись до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Про звернення до Єврокомісії Телус заявив за підсумками зустрічі в Раколупах Дужих на Люблінщині, де зібрались представники сільськогосподарських організацій Польщі, Чехії, Румунії та Словаччини.

"Ми розуміємо, що Україні треба допомагати, але це має бути рівномірно. Тому після цієї зустрічі я звернуся до моїх колег з інших країн, щоби ми спільно звернулися до ЄС, аби було переглянуто з червня мита так, щоби алокація тих продуктів була рівномірно розподілена Європою", – сказав він.

Томаш Обшанський, голова профспілки індивідуальних фермерів "Солідарність", стверджує, що без мит ринок сільгосппродукції "матиме проблеми зі стабілізацією".

У Польщі кажуть, що Україна припинить ввезення зерна щонайменше до липня

Очікується, що у Варшаві у вівторок збереться кризова група з усіма міністрами, які можуть допомогти вирішити проблему українського зерна в Польщі.

Протягом останніх тижнів фермери в Польщі, Румунії, Болгарії та інших країнах скаржаться на безмитний імпорт українського зерна, який, як вони стверджують, обвалив вартість їхньої продукції та призвів до збитків.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року та блокування портів, які були основним каналом експорту збіжжя, Європейський Союз організував "шляхи солідарності" для спрощеного вивезення української сільгосппродукції.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.