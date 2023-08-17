Проїзд у громадському транспорту в Києві може здорожчати до 30 грн

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор повідомив, що влада столиці планує з часом замінити маршрутки тролейбусами, але для цього потрібно підвищити вартість проїзду.

Про це Кандибор сказав в інтерв'ю "Радіо Київ - 98 FM", передає Depo.Київ.

"Заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом є реальною, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду. Потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан - замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт", - сказав він.

За його словами, слід з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", - сказав чиновник.