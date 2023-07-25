Прозорий ринок і додаткові кошти до держбюджету: Президент України підписав Закон про еАкциз

Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю.

Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції.

Впровадження системи еАкциз забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів й унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками. Усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуться в електронній системі. Це на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

Кожен товар матиме електронну акцизну марку - двовимірний DataMatrix-код. Він візуально майже не відрізняється від QR-коду, проте містить набагато більше даних. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок Дія, перевірити алкоголь та цигарки і визначити - перед ним легальний продукт чи ні. У разі, якщо виявиться, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через Дію.

Також через DataMatrix-код можна дізнатися деталі про продукт: назву, виробника, місце виробництва, магазин, де продається товар, код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку, статус електронної акцизної марки.

єАкциз почне діяти в Україні з січня 2026 року.

Проєкт еАкциз впроваджується Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

За матеріалами Міністерство цифрової трансформації України