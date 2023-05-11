П'ять держав ЄС просять продовжити й розширити заборону імпорту з України

Міністри сільського господарства п’яти країн Європейського Союзу вкотре звернулись до Європейської комісії з проханням продовжити тимчасову заборону імпорту сільськогосподарських продуктів з України, а також розширити її.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на листа повідомляє польське агентство PAP.

П'ять країн ЄС вимагатимуть продовження імпортних обмежень для України після червня

У листі міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини зазначають, що рішення Єврокомісії "можуть виявитися неефективними й недостатніми".

Зокрема, йдеться, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до набуття чинності постановою Єврокомісії, тобто до 2 травня, а це "може призвести до численних зловживань".

У зв’язку з цим міністри п’яти ЄС закликають Єврокомісію терміново знайти юридично обов'язкове рішення й виправити угоду, а також підтвердити, що заборона діятиме принаймні до кінця цього року.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.