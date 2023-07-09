Родинна фірма легкоатлета Сергія Бубки продає пальне окупантам

Фірма "Монблан" ексочільника НОК України Сергія Бубки працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, йдеться у розслідуванні BIHUS Info.

Вона була створена у Донецьку, брала участь в українських тендерах і вигравала підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька у 2014 році фірма змінила юридичну адресу на Волноваху і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018 році.

На початку 2023 році фірма "Монблан" з'явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Власниками компанії записані Сергій Бубка та його брат Василь.

У травні 2023-го компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів. 4 травня компанія уклала угоду з так званим "Республіканським реабілітаційним центром Міністерства охорони здоров"я ДНР" на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2000 літрів пального.

Наступна угода датована 26 травня. Фірма "Монблан" продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів "Федеральній казенній установі "Центр із забезпечення діяльності казначейства Росії".

Останній контракт від 30-го травня. 1 200 л пального на 63 тисячі рублів компанія продала так званому "Республіканському казначейству ДНР".