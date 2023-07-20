Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім

У Білому домі заявили, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За його словами, Росія також може атакувати цивільні судна в Чорному морі й звинуватити в цьому Україну після рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", – сказав Годж.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Напередодні у міноборони РФ почали погрожувати усім суднам, які прямуватимуть в українські порти.