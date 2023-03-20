Розмінування потребують понад 470 тисяч гектарів сільгоспземель - ДСНС

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які потребують розмінування, перевищує 470 тисяч гектарів.

Про це заявив речник ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"За попередніми оцінками, для забезпечення проведення весняно-польових робіт потребують розмінування землі сільськогосподарського призначення Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської і Черкаських областей. Загальна площа цих земель становить понад 470 тисяч гектарів", - заявив він.

За словами Хорунжого, найнебезпечнішими з погляду потенційної замінованості є території Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

До розмінування цих територій, як планується, долучаться піротехнічні підрозділи ДСНС, інженерно-саперні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби, вибухотехніки Нацполіції та оператори протимінної діяльності.

Піротехніки ДСНС від початку широкомасштабної війни із рф знешкодили на території України понад 400 тисяч ворожих снарядів.