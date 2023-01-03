СБУ і БЕБ викрили корупційну схему на "зерновій угоді": митники обікрали державу на мільярди гривень

Правоохоронці викрили понад десять високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна.

Серед осіб, залучених до оборудки, - заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Про це у вівторок, 3 січня, повідомили пресцентр Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-"прокладок" і збували зерно експортерам для продажу за кордон.

У період серпня-вересня 2022 року (тобто під час дії так званої "зернової угоди" на тлі російського вторгнення) таким чином було вивезено понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Зазначається, що БЕБ та Податкова направляли до Держмитслужби інформацію про ризикові операції, проте службовці ДМСУ їх ігнорували.

"Службовці Держмитслужби проігнорували інформацію про операції ризикових суб'єктів господарської діяльності, яка надавалася в листах БЕБ та ДПС. Усвідомлюючи корупційну складову щодо прикриття незаконної діяльності, митники сприяли проведенню експортних операцій зернової продукції за межі території України. Це у подальшому спричинило збитки державному бюджету в особливо великих розмірах", - повідомляють у Бюро.

В СБУ кажуть, що точна сума збитків ще розраховується. Тим часом у БЕБ оцінюють орієнтовні збитки за 2022 рік через недекларування доходу від експортних операцій у вигляді несплати податків на рівні 5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ спільно з СБУ провели 30 обшуків у приміщеннях Державної митної служби, Одеської митниці та митних постах "Чорноморськ-порт", "Південний порт", "Одеса-порт" ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. У ході обшуків вилучено чорнові записи, комп'ютери та телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.

Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.