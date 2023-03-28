Середній розмір пенсії складає 5200 гривень, - Шмигаль

Уряд провів другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни з Росією.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні всі пенсії за березень виплачені. За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - йдеться у повідомленні.

Громадяни на тимчасово окупованих територіях зможуть отримувати пенсії незалежно від строків подання заявок. За матеріалами LB.ua