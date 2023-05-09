Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн експорт української агропродукції до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це глава уряду написав у Телеграмі.

"Європейські партнери поряд із нами сьогодні - у День Європи. Вдячний Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за візит до Києва. Порушив питання експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу. Вдячний за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення координаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань", - зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які наша країна отримала при здобутті статусу кандидата. "Перебуваємо на завершальному етапі щодо їх виконання та тісно співпрацюємо з ЄС на всіх рівнях. Також торкнулися питання роботи Міжвідомчої координаційної платформи донорів", - додав Прем'єр-міністр.

Він подякував Урсулі фон дер Ляєн за особисте лідерство у підтримці України та Європейській комісії за потужну всебічну допомогу.

"Наближаємо реалізацію нашої амбітної мети - набуття повноправного членства України в ЄС", - підкреслив глава уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також вважає, що сьогоднішній візит Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Київ є потужним сигналом підтримки євроінтеграційних прагнень України та чіткою ознакою продовження подальшої плідної співпраці.

"Перебуваємо на завершальному етапі у виконанні семи рекомендацій. Для досягнення стійких результатів в їх імплементації ми тісно співпрацюємо з Євросоюзом на всіх рівнях", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України та Президент Європейської комісії також торкнулися питання роботи Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

Денис Шмигаль подякував Урсулі фон дер Ляєн за особисте лідерство у підтримці України та Європейській комісії за потужну всебічну допомогу.

На зустрічі також були присутні міністр соціальної політики Оксана Жолнович, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ваш візит є потужним сигналом підтримки євроінтеграційних прагнень України та чіткою ознакою продовження нашої подальшої плідної співпраці. Наближаємо реалізацію нашої амбітної мети - набуття повноправного членства України в ЄС", - підкреслив Шмигаль.

8 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відтепер відзначатиме День Європи.