Шмигаль підбив підсумки Конференції з відновлення у Лондоні

Результати Конференції з відновлення, яка відбулася у Лондоні, працюватимуть на відбудову України.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на пресконференції у Лондоні, передає Укрінформ.

"Це конкретні практичні результати, що працюватимуть на відбудову України. Партнери анонсували нові фінансові ресурси: 50 млрд євро від ЄС як новий середньостроковий інструмент підтримки; трирічна програма підтримки на 3 млрд фунтів від Великої Британії; 1,76 млрд доларів за угодою зі Світовим банком", - зазначив Шмигаль.

За його словами, при цьому 600 млн євро буде виділено енергокомпаніям "Укргідроенерго", "Укренерго", "Нафтогаз" від ЄБРР; буде новий портфель проєктів для відбудови на 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку; очікується 1,3 млрд доларів анонсованої допомоги від США та додаткових 381 млн євро допомоги від Німеччини.

Було проведене чергове засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів. Україна посилює координацію з партнерами у питанні відновлення.

"Формуємо коаліцію бізнесу для інвестицій в Україну - Ukraine Business Compact. Вже 400 міжнародних компаній долучилися до ініціативи. Разом з ЄС, Норвегією, Швейцарією та ЄБРР підписали угоду про спільну роботу щодо страхування воєнних ризиків", - зазначив глава уряду.

Прем'єр-міністр звернув увагу на важливі політичні заяви. Зокрема, зазначив він, партнери підтримали ідею використання заморожених російських активів для відбудови України та "не сумніваються в нашому членстві в Євросоюзі".

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України відбулася у Лондоні. За оцінками Світового банку, на швидке відновлення України у 2023 році потрібно принаймні 14,1 млрд доларів США. Після російського теракту на Каховській ГЕС невідкладні потреби зросли. Загалом же для відбудови зруйнованого ворогом Україні впродовж найближчого десятиліття знадобиться щонайменше 411 млрд доларів. Нині урядовці й вітчизняні та зарубіжні експерти працюють над точною оцінкою заподіяних агресором збитків.