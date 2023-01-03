Сьогодні Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Поки що прогнози втішні. Про це гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо", - написав Коваленко.

За його словами, поки що прогнози втішні.

"На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути. Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак", - додав Коваленко.