США перерахували до бюджету України 1,25 мільярда доларів

До державного бюджету України від Сполучених Штатів надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 мільярда доларів, які в основному підуть на соціальні виплати.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що грантове фінансування спрямують на часткове відшкодування видатків Держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

США надали ці кошти через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США у формі грантів вже 15,5 млрд доларів.

PEACE - це спільний проєкт України, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР) на загальну суму 14,9 млрд доларів та 1,4 млрд євро. Він включає позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва високо оцінила стійкість української економіки в умовах повномасштабного російського вторгнення та запевнила у твердій підтримці України з боку Фонду надалі.