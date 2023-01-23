Суд відмовився відправляти колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Коболєва в СІЗО

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію із залу Вищого антикорупційного суду.

Під час засіданні представники прокуратури виступили з проханням застосувати Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.

Суд відмовив у цьому клопотанні.

"Розглянувши клопотання детектива САП про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно Андрія Коболєва, ...... , слідчий суддя постановив: клопотання детектива залишити без задоволення, копію ухвали негайно вручити прокурору та захисникам, ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів після оголошення", - сказав слідчий суддя Олег Федоров.

Ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який у 2018 році отримав 10 млн доларів премії. Посаду в цей час обіймав Андрій Коболєв та отримав премію за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів. Загальний обсяг виплат було затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), тож, виплати становили 46,3 млн доларів.