Свириденко у Давосі: Україна покриває 50% свого бюджету, решту - партнери

Близько 50% витрат держбюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту - Україна своїми силами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила перший віцепрем'єр- міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"50% наших витрат покривається нашими партнерами, і 50% покривається за рахунок українського бізнесу, прибутків та податків, які збираємо всередині країни", - сказала вона.

Тому міністр економіки наголосила на важливості підтримки роботи українських компанії, забезпечення їм доступу до фінансування та страхування.

За її словами, Україна обговорює з іноземними партнерами шляхи підтримки, яка сприятиме поверненню українського бізнесу до України, та залучення нових інвестицій. Зокрема, мова йде про розробку нового механізму страхування.

"Ми розробляємо механізм страхування, який дозволить інвестиції в Україну під час воєнного стану...Ми попросили експертні кредитні агентства переглянути їх портфель продуктів та запропонувати продукти, які задовольнять компанії, які хочуть інвестувати в Україну зараз, під час війни. Нам потрібні інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що триває робота з проведення дерегуляції для українського та іноземного бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2023 рік. Близько 50% його ресурсу спрямовано на національну безпеку і оборону..

Доходи державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 1 173 млрд грн та доходи спеціального фонду - 156 млрд гривень. Видатки держбюджету становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду - 2 312 млрд грн та спеціального фонду - 328 млрд грн.