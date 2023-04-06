Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023-му і 2024 році

Зростання ВВП України у 2023 році становитиме 0,5%. Такі дані наводять в огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії, який опублікували 6 квітня на сайті СБ.

"За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну. Хоча економічна шкода, якої зазнала Україна в результаті вторгнення, величезна, але розблокування українських портів на Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також істотна підтримка донорів - допомагають підтримувати економічну активність у цьому році", - ідеться у пресрелізі, який оприлюднили на сайті Світового банку.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП України у 2024 році становитиме 3,5%, а у 2025-му - 6,5%.

Порівняно з прогнозом за жовтень минулого року, СБ погіршив на 2,8% прогноз для ВВП України на 2023 рік та на 0,6% - на 2024 рік.

За даними Світового банку, вартість відновлення України наразі зросла до $411 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

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До повномасштабного вторгнення РФ Світовий банк прогнозував зростання економіки України у 2022-му та 2023 році до 3,2% і 3,5% відповідно. Нацбанк прогнозував зростання ВВП України на 2022 рік на 3,4%.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато підприємств країни було зруйновано або зачинено. Мінекономіки України у січні 2023-го оцінило падіння ВВП країни у 2022 році у 30,4% - це найгірший показник за всю історію незалежності. За матеріалами Гордон.