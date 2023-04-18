Транзит українського зерна відновиться з 21 квітня - Мінагрополітики

Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначили у відомстві, транзит запрацює вночі з 20-го на 21-ше квітня 2023 року.

До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку.

Додамо, що йдеться про транзит. Тобто заборона на імпорт залишається, але можна продавати зерно, яке буде йти через територію Польщі до інших країн.

Зазначимо, що польська сторона перестала пропускати фури після заборони уряду Польщі на ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, перед пунктом пропуску "Рава-Руська" утворилася черга з вантажівок із зерном та сільськогосподарською продукцією. Деякі водії чекають понад тиждень.

За матеріалами Lviv.Media.