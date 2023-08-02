Україна може розпочати співпрацювати з африканськими країнами, аби поліпшити відносини й змінити ставлення до себе на тлі того, який вплив має Росія.

За словами директора-засновника та директора з досліджень Центру африканських конфліктів та розвитку в Лондоні Доктора Майкла Нванкпи, відношення до РФ та України в урядів африканських країн різне. Цим користується президент РФ Володимир Путін, коли намагається себе позиціювати, як борець з неоколоніалізмом.

"Відношення простих африканців та урядів не завжди однакові. Наприклад, Росія пробачає урядам авторитарних країн борги, надає військо-економічну допомогу, завдяки якій ці уряди можуть і далі пригнічувати свій народ. Але прості люди цю допомогу ніяк не відчувають. А ось Китай будує мости, дороги. Люди це бачать і ставляться до Китаю краще, - пояснив Доктор Майкл Нванкпа.

На його думку, Україна може задіяти "м'яку" силу, наприклад, навчати студентів, ділитися знаннями у медицині та в аграрному секторі.

Зокрема в Африці дуже переймаються через постачання українського продовольства.

"Посухи та кліматичні зміни не можуть не впливати на політику. Якщо Україна буде показувати, як Росія використовує зброю проти їжі, а особливо, знищує зерно яке мало поїхати до Африки, то зможе змінити ставлення людей та викликати дуже емоційну реакцію, - додав експерт