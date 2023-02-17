Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха на 10 мільярдів

Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха загальною вартістю 10 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці", - сказано в повідомленні.

Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово- політичного керівництва рф, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів.

Втім, співробітники Служби безпеки і Державного бюро розслідувань викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України. Борітеся - поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua