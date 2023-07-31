Залучене грантове фінансування спрямують на відшкодування видатків держбюджету та соцвиплати

Україна отримала 1,25 млрд дол. грантових коштів від США - Мінфін України

До державного бюджету України надійшов грант в розмірі 1,25 млрд доларів від США через Цільовий фонд донорів Світового банку, повідомила у понеділок пресслужба Міністерства фінансів України.

"У 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Залучене грантове фінансування, кажуть в Мінфіні, спрямують на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплату житлово-комунальних субсидій тощо.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністерство фінансів запевняє, що за використанням прямої бюджетної підтримки уряду США в Україні постійно діє моніторинг і перевірки за узгодженими процедурами.

За матеріалами Крим.Реалії