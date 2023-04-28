Україна отримала $1,25 млрд гранту від США

До державного бюджету в п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування було надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Отримані кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, виплат ВПО, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС.

Загалом з початку великої війни Україна отримала від США близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.