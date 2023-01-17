Україна отримала EUR3 мільярди макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 17 січня, Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у рамках нової масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Загальний обсяг пільгового кредиту за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

"Європейський Союз є одним із лідерів у підтримці України в боротьбі з країною-терористом. 3 млрд євро МФД допоможуть профінансувати нагальні видатки держбюджету і зберегти фінансову стабільність в країні", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Очікується, що наступні транші у рамках масштабної програми МФД будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року ритмічно і прогнозовано з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 10,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Україна і ЄС у понеділок підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги.