Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції

Королівство Швеція передало Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи. Також передано 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

В умовах російської агресії тимчасові мости - це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни.

Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

З початку повномасштабного вторгнення рф на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

З початку повномасштабного вторгнення Королівство Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної й цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого - засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях. За матеріалами "День".