Україна розірвала угоди з рф про повітряне сполучення та щодо постачання

Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити дію угод з урядом росії про повітряне сполучення та про принципи співробітництва в галузі виробництва і постачання авіаційної техніки.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі поінформував представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, вчиненої 12.01.1994", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що припинено дію угоди між Урядом рф і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і постачання авіаційної техніки, підписаної 08 лютого 1993 року.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України офіційно припинило дію останньої наявної угоди з російською федерацією у галузі рибного господарства в Азовському морі.