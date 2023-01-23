Україна відправила цьогоріч до Африки понад 194 тисяч тонн зерна

Від початку року Україна відправила до Африки 194,4 тис. тонн агропродукції на 8-ми суднах, із яких - 46,5 тис. тонн пшениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що днями з порту Чорноморськ вийшло четверте судно у межах ініціативи Grain from Ukraine. AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. т пшениці, а звідти українське зерно буде спрямоване до Ефіопії. Загалом до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду, Україна вже доправила 238,3 тис. т пшениці.

За останні сім днів у межах "зернового коридору" Україна відправила 871 тис. т агропродукції. Кукурудзи експортовано 387 тис. т, пшениці - 287 тис. т.

Найбільше агропродукції від початку роботи "зернової ініціативи" поїхало до Африки у жовтні 2022 року. Тоді було завантажено 25 суден, загальний тоннаж становив 571,4 тис. т агропродукції.

Всього з 1 серпня з українських морпортів вийшло 673 судна з 18,4 млн т української агропродукції.

У міністерстві наголошують, що за останній тиждень добова кількість виходів суден із українських портів не збільшилась. Досі спостерігається найнижчий показник за всі майже 6 місяців роботи коридору - 2-3 судна на добу. Основна причина цьому - штучне перешкоджання роботі "зернової ініціативи" з боку російських інспекторів.

Як повідомляв Укрінформ, з жовтня 2022 року українські порти вимушені працювати менше ніж на половину своєї потужності, а обсяги недопоставок зернових на світовий ринок оцінюються у 2-3 мільйони тонн щомісяця. При цьому у Босфорі в черзі на інспекцію стоять майже 120 суден. Середній час очікування - від 2 до 5 тижнів, у результаті чого збитки для судновласників становлять від близько 20 тисяч доларів за кожен день простою.