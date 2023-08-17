Український малий і середній бізнес вказують на незначне покращення умов для ведення бізнесу

Про це свідчить дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах війни, проведене Advanter Group, пише Forbes.

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на серпень 2023 року становить 38,23 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс порівняно з червнем 2023 року (35,34) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Це зростання індексу продовжує свідчити про втому бізнесу від невизначеності і бажання інтенсифікуватися, ніж про покращення економічної ситуації: кількість замовлень від клієнтів лишається незмінною, але зростають об'єми випуску продукції і незначно відновлюється попит на трудові ресурси, йдеться у коментарі Advanter Group.

За результатами першого півріччя роботи у 2023 році, 12,8% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). У червні цей показник становив 21,1%. 9,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом. 24,4% підприємств діють у межах запланованих показників на 2023 рік.

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023-му проти 2022 року показав зростання з -0,7% (оцінка, отримана в червні 2023 року) до +8,2% в серпні 2023-го. Більше третини (37%) бізнесу очікує на зростання оборотів у поточному році. Не бачать перспектив 21,7% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).