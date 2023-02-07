"Укренерго" почергово скасує відключення для кожної області на один з найближчих днів: графік

НЕК "Укренерго" планує з середи, 8 лютого, розпочати вимірювання фактичного споживання електроенергії на території держави. У межах цих заходів для кожної області на один із днів наступних двох тижнів повністю скасують відключення. При цьому в усі інші дні можливе внесення змін в ліміти споживання, повідомила пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Скасування обмежень споживання відбуватиметься почергово для кожного регіону в межах визначеного графіку.

Компанія планує дотримуватися його, якщо російські війська не завдадуть чергових ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, що може призвести до суттєвого ускладнення ситуації в енергетичній системі. У разі повторення ворожих масованих атак режимні виміри перенесуть до стабілізації.

Наразі розклад скасування відключень виглядає так:

8 лютого для Запорізької, Донецької та Миколаївської областей;

9 лютого для Харківської, Херсонської та Хмельницької областей;

10 лютого для Волинської та Київської областей;

13 лютого для Вінницької, Кіровоградської, Чернігівської й Закарпатської областей;

14 лютого для Полтавської, Черкаської, Рівненської та Луганської областей;

15 лютого для Житомирської, Івано-Франківської, Сумської та Тернопільської областей;

16 лютого для Дніпропетровської області;

17 лютого для міста Києва й Чернівецької області;

20 лютого для Львівської та Одеської областей.

При цьому зміни лімітів на час перевірок можливі для всіх частин держави на тлі наявного дефіциту.

"Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", - зазначили в "Укренерго".

Там пояснили, що проводитимуть згадані виміри, щоб побачити, як поводяться споживачі за постійного доступу до електрики.

"Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", - уточнили в компанії.

Крім цього, результати перевірок дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожного регіону, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл потужності. За матеріалами ZN.ua