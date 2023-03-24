Уряд залишає незмінним тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

"1 квітня в нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов'язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", - зазначив прем'єр-міністр.