Уряд змінив Порядок обліку артезіанських свердловин

Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою встановлюються єдині правила функціонування Реєстру свердловин.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні вніс зміни до Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ встановлює єдині правила функціонування Реєстру свердловин та на юридичному рівні фіксує поняття "артезіанська свердловина".

За словами міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, цим рішенням буде створено прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанські свердловини, що своєю чергою мінімізує корупційні ризики.

Крім того, це рішення створює умови для оперативного реагування на виклики воєнного часу та подолання наслідків теракту РФ на Каховській ГЕС, адже дозволяє швидко забезпечити населення питною водою.

Міндовкілля затвердило Правила охорони підземних вод, які регулюють питання водозабору з артезіанських свердловин. Зокрема, документ встановлює порядок буріння, консервації та ліквідації свердловин, вимоги регулярного звітування водокористувачів та подання ними паспортів свердловин до Державного реєстру артезіанських свердловин.