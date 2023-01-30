В Україні хочуть продавати курячі яйця за поділом на класи і вагу

Мінагрополітики хоче змінити вимоги до продажу курячих яєць. Перед тим, як отримати кошти за товар, їх хочуть ділити на класи та вагу.

Пише Інформатор.

Курячі яйця можуть поділити на два класи: "А" та "В". Яйця класу "А" повинні бути чистими, без сторонніх запахів.

Вони будуть поділятися і за вагою: XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г і більше; L (великі): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менш як 73 г; М (середні): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менш як 63 г; S (малі): яйця, вага яких становить менш як 53 г.

До яєць класу "В" будуть відносити усі, які не відповідають якості класу "А".