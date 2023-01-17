В Україні вперше приватизували морський порт

В Україні вперше в історії успішно приватизували морський порт. Ідеться про "Усть-Дунайськ" в Одеській області, який придбали за 201 млн гривень

Про це за підсумками аукціону повідомив Фонд держмайна.

"Фінальна пропозиція за порт "Усть-Дунайськ" у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень. Такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців - за порт змагалися 8 інвесторів", - ідеться в повідомленні.

У Фонді зазначили, що переможець аукціону має сплатити вартість лота протягом 20 робочих днів.

"Очікуємо на надходження у бюджет на підтримку наших Сил Оборони", - сказано в повідомленні.

В урядовій організації наголосили, що "Усть-Дунайськ" має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства.

Порт складається з трьох активів: самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті "Кілія", розташованому на 54 км річки Дунай.

Через повномасштабну війну порт працює лише на 5% своїх потужностей. За матеріалами Еспресо TV