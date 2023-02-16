ВАКС конфіскував активи наближеного до Путіна олігарха Дерипаски в Україні

Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави українські активи наближеного до президента РФ Володимира Путіна мільярдера Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Зокрема, конфісковано Миколаївський глиноземний завод. Це одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Лише статутний капітал заводу-гіганта становить 1,5 мільярда гривень", - зазначається в повідомленні.

У власності Миколаївського глиноземного заводу було щонайменше 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів та 240 одиниць спеціальної техніки.

Окрім того, ВАКС конфіскував: Компанію "Гуардон Україна" зі статутним капіталом 1,5 мільярда гривень; ТОВ "Компанія алюміній України" зі статутним капіталом 534 мільйони гривень; Глухівський кар'єр кварцитів, Жежелівський та Хустський кар'єри, а також усе їхнє майно.

Також на користь держави конфісковано низку інших компаній, пов'язаних з Олегом Дерипаскою, і 32 мільйони гривень на рахунку у Казначействі.

Як наголосила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, "на цьому Мін'юст не зупиняється, а й надалі продовжує реалізовувати санкцію у виді стягнення активів підсанкційних осіб у дохід України.

"Робимо все, щоб активи осіб, які підтримують агресію РФ, якнайшвидше почали працювати на економіку України та ЗСУ", - наголосила Мудра.

За її словами, для конфіскації російських активів за кордоном формується концепція компенсаційного механізму, першим кроком якого є створення реєстру збитків: "Напрямів роботи дуже багато, і всі вони надважливі. Але беззаперечним є те, що РФ та всі, хто її підтримують у війні проти України, мають понести відповідальність".

У Службі безпеки України зазначили, що вартість переданого Україні майна становить понад 10 мільярдів гривень.