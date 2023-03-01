ВАКС засудив до 5 років в'язниці ексгендиректора аеропорту "Бориспіль"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок за зловживання службовим становищем колишньому в.о. генерального директора державного Міжнародного аеропорту "Бориспіль" і начальниці однієї зі служб підприємства. Про це пресслужба ВАКС повідомила 1 березня.

Звинувачення стосується порушень при поводженні з майном "Борисполя". Фігуранти укладали попередні договори оренди без участі Фонду держмайна за заниженою ціною, що спричинило збитки для бюджету в розмірі майже 16 млн грн, вважають слідчі.

Колишнього директора судді визнали винним за ч. 2 ст. 364 КК України і призначили йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, його колишня підлегла за тією самою статтею отримала покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Обом виписали штраф у розмірі 8,5 тис. грн і заборонили займати керівні посади протягом 3 років.

Суд також ухвалив рішення стягнути з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України у Київській, Черкаській і Чернігівській областях матеріальні збитки у розмірі 10 млн 996 тис. 758 грн.

У ВАКС зазначили, що вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його оголошення.

Пресслужба суду не називає імен засуджених, але за даними "Слово і діло", ідеться про ексгендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгенія Дихне й ексначальницю служби договорів неавіаційної діяльності авіапідприємства Олесю Левочко.

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7 вересня 2020 року НАБУ заявило про викриття корупційної схеми в аеропорту Бориспіль. Слідчі вважають, що посадові особи аеропорту з 2014-го до 2019 року незаконно передавали приміщення аеропорту підприємцям в оренду за заниженою вартістю.

У лютому 2021 року НАБУ завершило розслідування й відкрило матеріали справи для ознайомлення двом підозрюваним - колишньому директору аеропорту й начальниці служби орендних відносин.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Дихне - заставу у розмірі 5,25 млн грн. У пресслужбі МАУ заявили, що заставу внесе за свого керівника авіакомпанія.

14 червня 2021 року Дихне вручили обвинувальний акт. Його адвокати заявляли, що у матеріалах справи немає доказів причетності Дихне до інкримінованого йому правопорушення й наголошували, що Дихне не лише не завдав шкоди аеропорту Бориспіль чи державі, а й допоміг її уникнути. За матеріалами Гордон.